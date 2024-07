Perspectives de l'OCDE sur les PME 1997

Le dynamisme des petites et moyennes entreprises (PME) ne fait aucun doute. Elles créent des emplois, diffusent le progrès technique, contribuent au bien-être économique et social, tout en stimulant l'esprit d'initiative. Mais il est parfois nécessaire que les pouvoirs publics encouragent leur contribution essentielle à l'économie. Afin que cette action de soutien soit efficace, elle doit prendre en compte un certain nombre de facteurs essentiels pour les activités des PME. Comment sont-elles financées ? Comment améliorer leur environnement économique et, notamment, le rôle des institutions intermédiaires ? Comment leur faciliter l'accès aux marchés ? Questions essentielles auxquelles cette publication apporte des réponses claires, étayées par des exemples et des expériences pris dans divers pays de l'OCDE. Ce rapport annuel est un outil précieux pour les pouvoirs publics et les entreprises. L'édition 1997 comprend deux nouveaux chapitres. Elle présente une vue d'ensemble des politiques liées aux PME dans un certain nombre d'économies en transition dans les domaines du financement et de l'environnement des entreprises, et introduit une nouvelle approche des "meilleures pratiques" qui donne plus d'importance à la notion d'évaluation.