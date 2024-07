Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2010

Chapitre 1. Sortir de la crise de l’emploi

Comment expliquer que le chômage ait autant augmenté dans certains pays alors que d’autres, qui ont également subi la récession mondiale, ont été moins touchés ? Les gouvernements ont-ils pris les mesures appropriées pour aider les travailleurs à faire face à la crise ? La reprise est-elle susceptible de générer des emplois ?

Chapitre 2. La crise mondiale dans les économies émergentes : impact sur l’emploi et réaction des pouvoirs publics

Comment la crise récente a-t-elle affecté les économies émergentes et leur marché du travail ? Quel est le rôle des politiques d’emploi et des politiques sociales pour soutenir les revenus des personnes en difficulté ? Comment les filets de protection sociale existants peuvent-ils être utilisés au mieux pour répondre à l’augmentation des besoins, et quels sont les défis auxquels ils doivent faire face ?

Chapitre 3. Les déterminants institutionnels des flux d’emplois et de main-d’œuvre

Comment se déterminent les différences entre pays dans les taux d’embauche et de cessation d’emploi ? Les politiques publiques peuvent-elles favoriser la croissance en supprimant les obstacles à la réallocation de la main d’œuvre entre branches d’activité, entreprises et emplois ? Quels sont les effets des différentes mesures sur la probabilité de perdre son emploi et sur les coûts associés à une perte d’emploi ? Et quel est l’impact de ces mesures sur les primes et pertes salariales associées à différents types de transition sur le marché du travail ?

Chapitre 4. Le travail à temps partiel : une bonne option ?

Quelles sont les différences entre emplois à temps partiel et à temps complet en termes de rémunération, d’avancement, de sécurité de l’emploi, d’organisation du travail et de stress ? Le travail à temps partiel est-il une solution pour mobiliser plus largement la main-d’œuvre disponible dans un contexte de vieillissement de la population ? Quels obstacles freinent le retour au travail à plein temps après une période de temps partiel ?