Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2007

Alors que les populations vieillissantes porteront à la baisse la croissance économique au cours des dix prochaines années, il est essentiel que les pays de l'OCDE améliorent leur performance sur le marché du travail. Cette édition du rapport annuel sur les marchés du travail apporte au lecteur des informations détaillées sur les tendances récentes, tout en analysant à fond les effets des diverses mesures adoptées et des perspectives jusqu'en 2007. Cette analyse comprend l'étude des marchés du travail des pays de l'OCDE et des pays suivants : le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Sont aussi abordés les thèmes suivants : les orientations des marchés du travail et de la productivité, la vulnérabilité de la population active de l'OCDE dans une économie mondialisée et l'effet sur l'emploi du financement de la protection sociale. Cette publication inclut StatLink : URL qui renvoient aux fichiers contenant les données utilisées.