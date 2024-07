Perspectives de l'emploi de l'OCDE 1996

Ce quatorzième numéro des {Perspectives de l'emploi} paraît à un moment où la croissance de la production dans de certains pays de l'OCDE s'avère plus faible qu'on ne l'espérait. Il existe de grandes divergences d'un pays à l'autre, mais dans l'ensemble de la zone de l'OCDE, l'emploi n'a progressé que de 1 pour cent en 1995. Le chômage reste très élevé dans la plupart des pays et, dans certains, il s'est récemment aggravé. Aujourd'hui, le chômage touche plus de 33.5 millions de personnes dans toute la zone de l'OCDE. Ce volume présente dans leurs grandes lignes les perspectives pour l'année à venir et analyse en détail des questions essentielles concernant l'emploi et des questions d'ordre social, notamment les interactions entre, d'une part, la fiscalité et les transferts sociaux et, de l'autre, l'emploi et le chômage, l'évolution des inégalités de salaire, des emplois à bas salaire et de la mobilité salariale, le passage de l'école à la vie active, l'ampleur de la rotation des emplois et de la main-d'oeuvre et ses effets sur les marchés du travail. Perspectives à court terme. La croissance de l'emploi dans la zone de l'OCDE devrait se ralentir cette année, avant de reprendre en 1997 ; il est peu probable que les taux de chômage diminuent, surtout en Europe. Le travail temporaire est devenu plus fréquent dans un certain nombre de pays, mais n'est pas le principal facteur qui explique l'évolution de l'emploi. Renforcer les incitations au travail. Les systèmes d'imposition et de prestations présentent de nombreuses caractéristiques qui datent d'une époque révolue et n'ont pas suivi l'évolution des marchés du travail. Ils créent parfois des obstacles inutiles que les demandeurs d'emploi doivent surmonter. Les réformes impliquent nécessairement des choix et des arbitrages difficiles. Inégalités de salaire et mobilité salariale. Les pays de l'OCDE ont été moins nombreux durant la première moitié des années 90 à voir s'accroître les inégalités de salaire que pendant les années 80. La proportion de travailleurs à temps complet qui gagnent peu est très variable d'un pays à l'autre, tandis que la mobilité salariale suit un schéma assez similaire. L'apprentissage du travail. La situation économique et sociale des jeunes dans les pays de l'OCDE laisse beaucoup à désirer. Malgré l'évolution démographique et des déplacements d'emplois d'une branche à une autre favorables aux jeunes, les taux d'emploi, en particulier des hommes jeunes sortis du système scolaire, ont diminué plus particulièrement dans certains pays. Par son niveau élevé, le chômage global a un effet très négatif sur les perspectives qui s'offrent aux jeunes. L'ajustement de l'emploi, les travailleurs et le chômage. Ce chapitre compare l'ampleur des rotations d'emplois et de main-d'oeuvre dans les pays de l'OCDE, leurs liens avec les changements d'emploi des travailleurs et leur incidence sur le chômage. Les données montrent que les pays ne diffèrent pas tant par l'ampleur de l'ajustement de l'emploi que par la forme qu'il prend. Une annexe statistique présente des données de base sur les marchés du travail des pays de l'OCDE.