Utiliser les ODD pour soutenir une approche des résultats axée sur les pays

Les changements décrits ci-dessus ont accompagné l’élaboration d’un système de gestion axée sur la performance qui :

reconnaît la singularité du contexte dans lequel chaque pays partenaire évolue et le fait que l’agrégation ou la généralisation des résultats au niveau de l’organisation peut masquer cette différence

se concentre plus fortement sur l'appui aux données des ODD détenues par le pays et sur leur utilisation, avec une plus grande visibilité sur les lacunes des données

reflète une approche plus équilibrée afin d’utiliser les éléments factuels dans un environnement intégré, en équilibrant les données des résultats quantitatifs avec des comptes rendus de nature qualitative et une réflexion sur l’apprentissage et la prise de décision.

La mise en œuvre du nouveau système par le ministère étant encore récente (2020-21), il est par conséquent trop tôt pour évaluer l’efficacité de la démarche dans son ensemble. Cependant, des retours d'informations anecdotiques laissent à penser que le personnel apprécie l'approche simplifiée et reconnaît tout particulièrement la valeur du processus de réflexion mené annuellement. Cette approche sera suivie et affinée davantage au cours des trois prochaines années dans le but de renforcer et intégrer les politiques et processus internes, d’améliorer la transparence vis-à-vis de l’extérieur et la communication, mais aussi de se centrer sur l’exploitation des données des ODD et d'autres éléments factuels pour éclairer les consultations menées avec les gouvernements partenaires.