USAID promeut la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité au sein de ses effectifs

L’USAID prend des mesures pour accroître la diversité, l’inclusion, l’équité et l'accessibilité parmi ses effectifs, pour renforcer les rôles opérationnels et administratifs, ainsi que pour augmenter le nombre des ressortissants nationaux agents du service extérieur et étoffer leur contribution :

Un engagement stratégique fort et un leadership résolu. L’Administratrice de l’USAID, Samantha Power, a approuvé un plan stratégique visant à accroître la diversité, l'équité, l’inclusion et l’accessibilité (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility, DEIA) et continue de souligner l’importance d’instaurer un environnement de travail exempt de toute forme de discrimination, de harcèlement ou de représailles. Récemment mis en place, le Bureau de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et de l’accessibilité, rattaché directement au Bureau de l’Administratrice de l’USAID, veille par l’intermédiaire de sa directrice à la mise en œuvre du plan stratégique DEIA et des plans d'action en matière d'équité.

Le réexamen des stratégies de recrutement et des postes rémunérés. Pour diversifier son vivier de candidats, l’USAID collabore avec des universités et des établissements fréquentés par les minorités pour créer des postes en alternance, proposer un plus grand nombre de stages rémunérés et réfléchir à la possibilité d’assouplir les exigences relatives aux certificats médicaux d’aptitude, au niveau de diplôme et à l’expérience à l’étranger. L’Agence est également en train d'accroître son soutien aux programmes spécifiquement axés sur les groupes sous-représentés, tels que le Programme de recrutement du personnel pour les personnes porteuses de handicap et le Programme de bourses d'études supérieures en développement international Donald M. Payne.

Le renforcement des capacités et le développement continu des compétences. Lancée en tant que projet pilote en 2018, la plateforme Respectful, Inclusive, and Safe Environments (RISE), désormais bien établie, est dédiée à l'apprentissage pluridisciplinaire et a pour but de promouvoir une culture et un environnement de travail plus respectueux, plus inclusifs et plus sûrs. Les responsables du recrutement du service extérieur et les membres de la commission pour les promotions sont tenus de suivre la formation sur les biais cognitifs inconscients. Destiné à tous les nouveaux directeurs et directeurs adjoints de mission, le Séminaire pour les nouveaux responsables de terrain inclut maintenant un module de formation obligatoire de deux jours sur la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité.

Un appui de qualité aux systèmes locaux. L’USAID reconnaît que les notions de diversité, d’équité, d’inclusion et d’accessibilité sont contextuelles et varient d’un endroit à un autre. Au Kenya, un conseiller régional sur la DEIA collabore avec l'équipe dirigeante de la mission et le personnel pour cerner les problèmes relatifs à l'équité et à l’inclusion, comme les lacunes et les obstacles au recrutement et à l’embauche. Les progrès sont étayés par des appels bi-hebdomadaires entre le Bureau du siège de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et de l’accessibilité et les missions de l’USAID à l'étranger. Une nouvelle boîte à outils du Conseil de la DEIA place le pouvoir et les ressources entre les mains du personnel de l’USAID, puisque c'est lui qui travaille à la mise en œuvre et à l’accélération du changement.