Une action climatique coordonnée grâce à l’enveloppe pour l’action climatique

L’enveloppe pour l’action climatique est une ligne du budget danois de l’aide publique au développement (APD), qui figure dans la Loi de finances. L’enveloppe pour l’action climatique joue un rôle central dans le financement climatique danois.

Seules les priorités de base de l’enveloppe pour l’action climatique ont été adoptées en 2008-2009. Cependant, une évaluation du financement climatique du Danemark en faveur des pays en développement réalisée en 2015 a conduit à l’adoption en 2016 de principes directeurs plus détaillés – notamment une théorie du changement et un cadre de suivi.

En 2012, l’enveloppe pour l’action climatique a été scindée en deux cadres. Le cadre de lutte contre la pauvreté englobe le financement climatique destiné aux pays à faible revenu et il est mis en place par le ministère des Affaires étrangères (MAE). Le cadre mondial pour les économies émergentes est lancé par le ministère du Climat, de l’Énergie et des Services publics (MCEU). Le MCEU se concentre sur les activités d’atténuation, tandis que le MAE couvre principalement les activités d’adaptation. Chaque ministère propose et prépare des activités pour son cadre de l’enveloppe pour l’action climatique.

Le MAE et le MCEU coordonnent leurs activités et se réunissent régulièrement pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des interventions en cours et la programmation des activités futures. Les interactions informelles entre les deux ministères sont presque quotidiennes dans le cadre d'activités spécifiques. Même si le MAE est financièrement responsable de l’ensemble de l’APD, le MAE et le MCEU doivent s’entendre sur la composition de l’enveloppe pour l’action climatique dans son ensemble pour qu’elle soit approuvée.