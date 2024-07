Un mécanisme en faveur des arbitrages et des synergies : le dispositif développement durable de l’AFD

Pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 et atteindre les objectifs de développement durable (ODD), la coopération au développement se doit de maximiser les synergies entre les ODD et de résoudre les tensions pouvant exister entre eux. À l’heure actuelle, il existe plus de 200 méthodologies pour guider le financement du développement durable et des efforts sont en cours pour aligner ces financements sur l’Accord de Paris, tout en veillant à ce qu’ils soient compatibles avec un avenir socialement juste. Le dispositif analyse et avis de développement durable de l’AFD, introduit en 2014, est un outil d’analyse de projet ex ante visant à orienter les projets vers une plus grande durabilité. Il constitue un bon exemple de la manière de garantir l’alignement du financement du développement sur les ODD.