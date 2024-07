Stratégies nationales holistiques et adaptatives

L’examen par les pairs du Danemark réalisé en 2016 par le Comité d'aide au développement (CAD) et plusieurs évaluations ultérieures ont montré que le Danemark apportait un soutien à ses pays prioritaires par divers canaux et instruments sans parvenir à créer des synergies et à assurer la cohérence entre toutes les parties.

En particulier, les politiques nationales et les descriptifs de programme publiés par le Danemark ne donnent pas une image complète de l’engagement danois dans chaque pays et n’ont pas été en mesure de s’adapter à l’évolution rapide des contextes. Les hauts responsables estiment qu’il est important de remédier à ces lacunes tout en protégeant leurs atouts. Parmi ces derniers, on peut citer le fait de se baser sur des consultations et des analyses et de fournir des informations concrètes sur les objectifs stratégiques, les ressources et les engagements bilatéraux du Danemark sur une période de cinq ans.