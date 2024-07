Stratégie d’achats socialement responsables

Afin de combler les lacunes actuelles en matière de capital humain dans les zones fragiles et touchées par des conflits, Cordaid est en train d'élargir ses stratégies d’achats grâce au Financement Basé sur la Performance (FBP), qui aligne les services achetés sur les indicateurs de développement du capital humain, comme par exemple la survie des enfants, la scolarisation, la qualité de l'apprentissage, une croissance saine et la survie des adultes. Cela peut se faire en payant avant tout pour des services réputés comme étant les meilleurs indicateurs de la santé, du bien-être et du développement futurs, comme la vaccination des enfants ou encore le suivi de l'état nutritionnel et de la scolarisation des plus vulnérables d’entre eux, en particulier les filles.

C'est en 2002 que Cordaid a mis en œuvre le FBP pour la première fois, dans le cadre d’un projet de santé publique au Rwanda. L'organisation a élargi le périmètre du FBP à l’enseignement primaire et secondaire, en liant directement les sommes versées aux structures sanitaires et aux écoles à leur performance trimestrielle.

Le FBP permet d'allouer des ressources limitées en se fondant sur des éléments factuels. Il contribue à générer des données régulières et vérifiées en matière de santé et d'éducation émanant de prestataires de services, du niveau le plus local au niveau le plus élevé. Par la suite, les données alimenteront une mesure plus fiable des indicateurs composites de l’indice du capital humain au niveau national. Parce qu’ils impliquent systématiquement les communautés et la gouvernance locale et parce qu’ils leur confient un rôle central dans la supervision des prestataires de services et la vérification de la qualité des services, ces investissements dans le capital humain auront aussi pour conséquence de rendre les systèmes publics plus équitables et inclusifs.