REX : L’échange de résultats et d'éléments factuels (Results and Evidence eXchange)

Le personnel et les parties prenantes impliqués dans des activités liées à l'aide publique au développement (APD) souhaitent disposer d’informations semblables quant à l’aide qui est fournie, de quelle manière et pourquoi. Pourtant, la collecte et l’analyse de données issues de différents programmes et systèmes s'avèrent délicates. L’échange de résultats et d'éléments factuels (Results and Evidence eXchange, ou REX) mis en place par le Royaume-Uni est un langage commun aux données, qui fonctionne comme un dictionnaire pour ordinateur et permet à l’utilisateur de partager et de combiner des données plus facilement. Ce langage sert de vecteur de comparaison et de combinaison d’informations sur les résultats entre différents projets d’APD.