Partnering for Impact : la Nouvelle-Zélande a co-créé de nouveaux mécanismes de financement de la société civile

En 2021, une allocation financière totale de 103 millions NZD accordée pour une durée de cinq ans à 10 OSC basées en Nouvelle-Zélande, constituant le premier groupe de partenariats négociés.

Une importance renforcée accordée aux résultats et à l’impact, ainsi qu’aux partenariats. Les accords inscrits sur le long terme permettent aux programmes de s’adapter aux contextes en évolution avec des coûts de transaction limités et d'aider le MFAT à mieux cerner les risques, les opportunités et les défis. Les partenaires apprécient l’approche itérative et la volonté d’apprendre du MFAT, ce qui contribue à restaurer les liens.

Des partenariats continus entre les OSC basées en Nouvelle-Zélande et les OSC locales, garantissant une appropriation local du soutien apporté et qu’il répond aux besoins locaux. Par exemple, le programme « SAFE » de Tearfund œuvre en collaboration avec des partenaires locaux dans les Îles Salomon, et Fidji, au Vanuatu et au Sri Lanka, afin de soutenir des moyens de subsistance durables et protéger les personnes contre les réseaux de traite et d’exploitation. Habitat for Humanity collabore avec des OSC locales dans les Îles Samoa, Tonga et Fidji pour soutenir la résilience dans le domaine du logement.

Des approches plus flexibles et participatives en matière de suivi des programmes et de communication d’information. Par exemple, les partenaires locaux ont été en mesure de contribuer de façon plus directement par vidéoconférence plutôt que par écrit.