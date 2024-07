Partenariats avec le secteur privé coréen : œuvrer pour une éducation inclusive

De meilleurs résultats d’apprentissage et une plus grande utilisation. Le suivi continu des progrès d’apprentissage des enfants par le biais d’essais contrôlés randomisés a révélé que les applications d’Enuma obtenaient des résultats d’apprentissage et une fréquence d’utilisation plus élevés que celles de leurs pairs. En 2019, l’application a remporté le concours Global Learning XPRIZE.

La collaboration avec d’autres partenaires du développement permet d’atteindre plus facilement les enfants dans les milieux difficiles d’accès et dans les camps de réfugiés. Forte de son succès dans les projets pilotes d’aide publique au développement (APD) soutenus par KOICA, Enuma a collaboré avec des partenaires tels que l’International Rescue Committee et Imagine Worldwide pour offrir des possibilités d’apprentissage de base à plus de 210 000 enfants, dont des réfugiés rohingyas, des enfants non scolarisés et des enfants handicapés.

Catalyser l’impact à l’échelle nationale grâce à une application gratuite. Après la transition vers le programme IBS, la solution d’Enuma s’est étendue à l’échelle nationale en Indonésie, créant un impact durable et desservant plus de 15 000 élèves dans les écoles publiques (en février 2024). En outre, une application distincte qu’Enuma distribue gratuitement dans le cadre d’une campagne d’alphabétisation a été téléchargée plus de 260 000 fois dans les écoles et les foyers (en février 2024).