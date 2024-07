Partenariat pour l’appropriation locale : Approches-programmes au niveau des districts

Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, https://www.effectivecooperation.org.

OCDE (2018), « A programme-based approach for maternal and child health at the district level in Malawi », in Case Studies on Leaving No One Behind: A companion volume to the Development Co-operation Report 2018, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264309333-29-en.

OCDE (2017), OECD Development Co-operation Peer Reviews: Iceland 2017, Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264274334-en.

Pour en savoir plus sur la coopération pour le développement de l’Islande, voir :

OCDE, « Islande », dans Les profils de coopération au développement, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4974e859-fr.