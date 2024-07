Partage des connaissances en matière de services numériques aux citoyens– l’expérience de la Colombie et le Royaume-Uni

Le MinTIC a déterminé qu’il manquait une solution technologique normalisée pour faciliter la relation et les interactions entre les institutions publiques et les citoyens. Les informations sur les services publics étaient disséminées entre plus de 8 000 pages internet différentes, publiées par diverses institutions publiques et toutes hébergées sur le site gov.co. D’où une fragmentation et une complexité pour l’utilisateur, qui entravaient l’accès des citoyens aux informations et services publics. Bien que l’expérience utilisateur soit une dimension importante de la stratégie de transformation numérique de la Colombie, le MinTIC disposait de compétences limitées en la matière.

La Colombie a noué un partenariat avec l'équipe du GDS du Royaume-Uni afin d'analyser et d'améliorer son portail numérique destiné aux citoyens. Ce partenariat a débuté en octobre 2019, par une demande formulée par l’intermédiaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne pour que le MinTIC bénéficie d’un accompagnement dans la conception et la consolidation des fondations de son système numérique. Le partenariat poursuit cinq grands objectifs : l'échange d'informations et le partage d’expérience en matière de création de services accessibles et axés sur les utilisateurs ; un accompagnement pour que la priorité soit donnée à des normes ouvertes en matière d’information et de logiciels publics ; la recherche de possibilités de collaboration avec le secteur des technologies de l’information ; le renforcement des compétences et des capacités en matière numérique au sein de l’administration ; et l’amélioration des services publics numériques.