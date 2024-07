Mobilier les institutions publiques pour soutenir les réformes des pays partenaires par le biais de TAIEX et du jumelage de l'UE

La participation aux programmes de coopération au développement de l'Union européenne (UE) en matière de jumelage et d'assistance technique et d'échange d'informations (TAIEX) est conforme aux priorités de la politique étrangère de la Pologne en matière de démocratie, d'État de droit et d'économie de marché dans les pays voisins. Pour ce faire, il faut une coordination et une mobilisation efficaces des connaissances et de l'expertise qui existent au sein des institutions publiques polonaises. Il peut être difficile de susciter l'intérêt des différents acteurs et experts techniques, qui doivent souvent faire face à d'importantes exigences professionnelles.