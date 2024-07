Mise en place d'un équipe d'évaluateurs externes pour les opérations de prêt de la Corée

Des partenariats solides sont essentiels. Pour KEXIM, le développement de la formation était faisable, mais a nécessité du temps et un engagement ferme de la part de KEXIM et de l'école supérieure.

Les travaux pratiques favorisent l'implication des étudiants. Le fait qu'il s'agisse d'un projet lié à une évaluation réelle a motivé de nombreux étudiants à choisir le cours. Étant donné que tous les étudiants ne participent pas au travail sur le terrain, qui implique idéalement quatre à cinq étudiants et trois à quatre chercheurs, la future évaluation a recommandé que les étudiants qui ne participent pas à l'évaluation sur place soient impliqués dans des entretiens avec les parties prenantes en Corée. La deuxième phase du programme en 2024 sera axée sur le renforcement des activités en Corée, telles que des conférences spéciales données par des experts techniques et des visites à KEXIM et à d'autres centres.

Une reconnaissance officielle peut accroître la participation et les possibilités d'emploi. L'octroi d'un crédit académique aux étudiants qui effectuent le travail sur le terrain pourrait attirer une plus grande participation. De même, la reconnaissance de la participation réussie des étudiants au cours, par exemple en leur décernant un certificat d'achèvement, augmenterait l'intérêt des étudiants et les possibilités d'emploi futures, y compris en tant qu'évaluateurs externes chez KEXIM.