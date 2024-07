Le Portugal promeut la coopération triangulaire au moyen d’initiatives de plaidoyer et de partenariats

Un portefeuille de coopération triangulaire plus important pourrait soutenir les initiatives de plaidoyer international du Portugal en lui permettant de s'appuyer davantage sur son expérience concrète et ses réseaux de partenariats. Or, le Portugal dispose d’opportunités pour étoffer son portefeuille à la mesure de son ambition : les liens croissants entre les institutions portugaises et les institutions des pays partenaires, notamment dans le cadre de la CPLP et de la communauté ibéroaméricaine, pourraient contribuer à faire germe de nouvelles idées de projets. Le Brésil, un acteur très dynamique de la coopération triangulaire, souhaite notamment approfondir son partenariat avec le Portugal. La définition d’orientations stratégiques et d’objectifs pour la coopération triangulaire pourrait contribuer à guider les efforts du Portugal dans ce domaine, lesquels pourraient également profiter des enseignements tirés d'un portefeuille d’activités plus fourni.