Le partenariat entre le Bénin et l’Estonie dans le domaine de l’administration électronique

La coopération avec l’Estonie a permis au gouvernement béninois de se préparer en vue du déploiement de son système de gouvernance numérique. Les deux partenaires ont conçu ensemble le cadre d'interopérabilité de l’administration électronique béninoise, en définissant la structure générale la plus adaptée d'un point de vue organisationnel et technique. Ce cadre est fondé sur les bonnes pratiques européennes, mais les juristes et responsables béninois l’ont scrupuleusement adapté au contexte local. Le partenariat avec l’Estonie a également permis aux agents chargés de coordonner les systèmes d'information publics d'avoir accès à des outils pratiques grâce à l'établissement d'un catalogue public des systèmes d'information, bases de données, registres, services électroniques et actifs disponibles

Des ateliers et un système de mentorat ont permis aux agents publics de mieux appréhender les différents aspects organisationnels, juridiques et technologiques de la transformation numérique et d'acquérir des compétences concrètes dans ce domaine. De nombreux développeurs et administrateurs ont reçu une formation à la maintenance et au développement des systèmes et solutions nouvellement introduits.

Outre la création d’un portail pleinement opérationnel, fournissant des informations sur environ 150 services publics (dont plus de 25 nouveaux services en ligne), la collaboration avec l’Estonie a permis de renforcer les capacités techniques de l’Agence des services et systèmes d’information (ASSI) du Bénin et a débouché sur la mise en place de nombreux nouveaux services dématérialisés – publication des résultats d’examens nationaux, épreuves en ligne pour le permis de conduire, vote électronique, etc.