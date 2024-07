Le Fonds Huruma de l’Espagne : attirer l’investissement privé vers les petites exploitations agricoles

AECID (2021), Plan de acción 2021 de la Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo [Plan d'action 2021 de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement], https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/2021_05_24_PLANACCI%C3%93NAECID2021.pdf.

COFIDES (2021), The Huruma Fund marks its third impact investment with COOPAC Norandino, https://www.cofides.es/en/noticias/notas-de-prensa/huruma-fund-marks-its-third-impact-investment-coopac-norandino.

Commission européenne (2018), Huruma Fund, https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/projects/huruma-fund_en.

Finster (2020), Microcapital Brief: COFIDES Launches $145m Huruma Fund to Deliver Microfinance to 45k Farmers on 4 Continents, https://www.microcapital.org/microcapital-brief-cofides-launches-145m-huruma-fund-to-deliver-microfinance-to-45k-farmers-on-4-continents.