La stratégie adoptée par la Norvège pour tirer parti du potentiel des nouvelles technologies

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a mis sur pied une petite équipe formée de deux à quatre personnes qui devaient exclusivement se consacrer à la question de la transformation numérique et à la politique de développement.

Après avoir consulté les milieux universitaires et des acteurs des secteurs public et privé, la Norvège a défini onze principes directeurs à l'intention de sa propre administration et les a inclus dans sa stratégie numérique à l’appui de sa politique de développement. Ces principes visent à faciliter l'intégration des bonnes pratiques établies dans l’ensemble des programmes. La stratégie expose également la marche à suivre pour faire du passage au numérique une des priorités thématiques de la Norvège, appelant une approche plus globale, plus élaborée et politiquement plus inclusive.

Le ministère des Affaires étrangères a présenté au parlement le livre blanc sur la « Transformation numérique et la politique de développement », qui décrit les principaux obstacles au passage au numérique (accès, réglementation, compétences numériques et inclusion des publics marginalisés), de même que les opportunités et les risques existant dans certains domaines prioritaires. Le ministère aurait à rendre compte des résultats obtenus au regard de 72 objectifs et actions mesurables décrits dans le document.

Chaque étape du processus décisionnel s’est accompagnée d'actions de communication visant à informer les parties prenantes externes et internes des progrès accomplis, l’objectif étant d’obtenir l’adhésion du ministère dans son ensemble et de permettre une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension du rôle de la transformation numérique dans la politique norvégienne de coopération pour le développement.