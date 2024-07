La République tchèque utilise les évaluations pour renforcer les bourses d'études et renfoncer les partenariats avec les universités

Les évaluations ont révélé des lacunes dans deux programmes d'éducation, notamment la fuite des cerveaux et des taux d'achèvement médiocres. La République tchèque a réagi en remaniant ses programmes de bourses et d'envoi d'enseignants et en renforçant ses partenariats avec les universités. Ces changements ont permis d'augmenter le nombre de boursiers étudiant en anglais, de réduire les abandons et d'impliquer davantage d'universités tchèques et partenaires.