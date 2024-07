La réponse intégrée du Portugal face à l’aggravation de la crise dans le nord du Mozambique

Acheminer les contributions d’urgence : en 2019, le Portugal a rapidement mis en place un Fonds de soutien à la reprise et à la reconstruction du Mozambique afin de diriger les contributions des institutions portugaises et du secteur privé vers des programmes de la société civile.

Agir immédiatement en faveur du développement : le Portugal avait déjà convenu d’un vaste programme de coopération déléguée de l’UE (+Emprego) à l’appui de la formation professionnelle et de l’insertion des jeunes dans la province de Cabo Delgado. Conscients de l’importance capitale de l’emploi des jeunes dans un contexte de radicalisation, le Portugal et l’UE ont accéléré le mouvement et lancé +Emprego en 2020 dans la province.

Mobiliser l’expertise en matière de paix et de sécurité : du fait de la complexité et de l’interdépendance des problèmes de développement et de stabilité dans le nord du Mozambique, le Portugal a étoffé son programme de coopération en matière de défense. Dans le cadre de sa présidence du Conseil de l’UE, le pays a dirigé les efforts diplomatiques de l’UE et facilité l’accord sur une mission de formation militaire de l’UE (EUTM). Il a en outre mobilisé ses forces de défense pour former les forces spéciales mozambicaines et a ensuite joué un rôle actif dans la mission de formation de l’UE, notamment en fournissant le commandant de la force de la mission.