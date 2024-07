La Hongrie s’associe à des organisations confessionnelles locales dans les contextes fragiles

Les organisations confessionnelles locales possèdent une fine connaissance de la dynamique sociale et culturelle d’une région donnée et sont en mesure d’atteindre certains des groupes les plus vulnérables de la population. Elles détiennent également d’excellentes compétences en matière de renforcement communautaire et peuvent être le « partenaire de dernier recours » lorsque les autres organisations sont parties.

Il est possible de gérer les risques et de renforcer l’appropriation locale en accordant une attention particulière au rapport coût-efficacité, en augmentant les budgets alloués de façon progressive et en demandant aux partenaires locaux de cofinancer les projets. Si le cofinancement est souvent inenvisageable dans le cas de l’aide humanitaire, cette approche fonctionne bien pour les projets de développement.

Disposer d’une stratégie pour faire face aux dépassements de budget est essentiel pour s’assurer que les résultats sont atteints en temps voulu. Fournir aux partenaires des orientations claires sur la façon de restructurer les projets s’est avéré fondamental.

Les capacités de suivi sont un critère essentiel à prendre en compte lors de la sélection des projets, car le coût d’un suivi en personne peut s’avérer extrêmement élevé dans une région éloignée et en conflit.

Tenir compte du contexte et évaluer la vulnérabilité et les besoins de protection est important pour garantir que les interventions sont fondées autant que possible sur les besoins et respectent le principe de « ne pas nuire ».

La collaboration avec les organisations confessionnelles locales constitue une base intéressante pour créer une « infrastructure au service de la paix ». Les dispositifs contribuant à la cohésion et au dialogue au sein de la société peuvent venir compléter la fourniture d’équipements et de biens matériels et rendre les projets menés avec les organisations confessionnelles plus durables, notamment dans les situations de conflit où de nombreux groupes religieux coexistent.