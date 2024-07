L’évaluation par l’Islande du coût des réfugiés sur le territoire donne lieu à une évolution de la méthode de comptabilisation

Au cours de la période 2016-20, le coût des réfugiés et des demandeurs d’asile sur le territoire islandais, qui était comptabilisé dans l’APD, s’élevait à un peu plus de 7 milliards ISK (48 millions USD), soit 16 % de l’APD brute cumulée par l’Islande pendant ces cinq années. Dans la mesure où ce coût représente une part importante de l’APD fournie par l’Islande, le MAE a cherché une méthode pour le répertorier de façon systématique dans tous les secteurs de l’administration et en rendre compte régulièrement tout au long de l’année, afin de fournir des estimations plus précises.

Une évaluation des méthodes de travail et des procédures de comptabilisation concernant la notification des dépenses engagées pour les demandeurs d’asile et les réfugiés a livré des recommandations en vue d’une réforme. Demandée par le ministère islandais des Affaires étrangères (MAE) en 2021, l’évaluation a comparé les approches adoptées par les différentes entités prodiguant des moyens de subsistance, un hébergement, des soins de santé et d’autres formes d’aide. L’objectif était de trouver un moyen d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la cohérence de la collecte, de l’analyse et de la communication des données, en conformité avec la loi sur les finances publiques, la politique de développement et la réglementation sur la comptabilité municipale du pays, ainsi qu’avec les directives de notification au titre du Système de notification des pays créanciers, émises par le CAD de l’OCDE, et les critères d’admissibilité au titre de l’APD des investissements liés aux flux migratoires.