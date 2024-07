L’approche globale du Royaume-Uni en matière de développement numérique

La Stratégie 2018-20 du DfID intitulée « Doing Development in a Digital World » (« Pratiquer le développement dans un monde numérique ») visait principalement à faire une meilleure utilisation des technologies numériques en vue d’accroître l’impact des programmes et d’utiliser les ressources de manière plus efficiente dans des secteurs comme l’éducation, l’inclusion financière, la santé et l’agriculture. Elle plaidait en faveur de l’adoption des Principes pour le développement numérique, de portée internationale, et soulignait l’importance du programme d’action visant à « ne laisser personne de côté ». Elle portait également sur la transformation numérique au sein du DfID même.

En conséquence, le DfID a mis sur pied une équipe chargée spécialement des politiques et de la programmation dans le domaine des technologies numériques émergentes et de l’innovation au service du développement. Assurant au départ une fonction consultative de type collégial, cette équipe s’est naturellement transformée en une unité regroupant la plupart des compétences en matière de numérique, de technologie et d’innovation. Sa sous-équipe chargée du numérique s’est essentiellement employée à faire mieux connaître la problématique du développement numérique, à réaliser des diagnostics et des travaux de recherche, à jouer un rôle consultatif en interne et auprès d’acteurs extérieurs, et à tirer des enseignements des nouvelles données factuelles livrées par les interventions en faveur du développement numérique.

La mise en œuvre de la stratégie a apporté de nouveaux éclairages, sensibilisé le personnel et renforcé les capacités du ministère, et a mis en lumière la nécessité d’adopter une approche plus intégrée et globale. En septembre 2020, le DfID et le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office, FCO) ont fusionné pour former le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO). Depuis lors, le FCDO s’emploie à intégrer les enseignements tirés de la mise en œuvre de la première stratégie de développement numérique dans son nouveau cadre d’action. Celui-ci adopte une approche plus transversale du numérique, considéré comme un instrument essentiel pour favoriser le développement, et définit quatre objectifs stratégiques :