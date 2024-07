Investir dans la recherche et l’innovation dans les pays en développement

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada est l’une des rares organisations au monde à s’intéresser spécifiquement au soutien et au renforcement des capacités de recherche et d’innovation dans les pays en développement, au partage des connaissances en vue d’une plus grande adoption et à la mobilisation d’alliances pour faire avancer les solutions.

Le CRDI présente un certain nombre de caractéristiques remarquables :

Son statut de société d’État canadienne lui donne une certaine distance par rapport au programme politique , même s’il entretient un dialogue régulier et une collaboration stratégique avec Affaires mondiales Canada et d’autres partenaires gouvernementaux.

Le financement de base stable est assuré par le Parlement du Canada et complété par d’importants partenariats avec des bailleurs de fonds et fondations privées partageant les mêmes valeurs.

Une stratégie décennale structure les investissements en recherche autour de cinq résultats en matière de développement : systèmes alimentaires résilients au changement climatique, santé à l’échelle mondiale, éducation et science, gouvernance démocratique et inclusive, et économies inclusives et durables.

Cinq bureaux régionaux répartis dans le monde en développement maintiennent l’organisation à proximité de la recherche qu’elle soutient.

Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage guident les choix d’investissement, et les comptes rendus au Parlement canadien et un comité directeur international assurent la reddition de comptes sur les fonds publics.

L’initiative Think Tank constitue un exemple de l’action du CRDI. Il a réuni des apporteurs de coopération pour le développement autour d’un programme d’aide décennal pour 43 groupes de réflexion dans 20 pays jusqu’en 2019. Le financement de base a permis à ces groupes de réflexion de constituer et de retenir des talents locaux, de mettre au point des programmes de recherche indépendants et d’investir dans la sensibilisation du public afin que les résultats de la recherche éclairent et influencent les débats nationaux et régionaux sur les politiques à suivre.