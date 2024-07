Il est possible de prévenir la violence à l’égard des femmes : le programme mondial « What Works » favorise l’apprentissage

Combiner recherche, innovation et évaluation dans différents contextes. Le programme a financé la conception, la mise en œuvre et l’évaluation rigoureuse de 15 interventions novatrices de prévention dans 12 pays d’Afrique et d’Asie, susceptibles d’être transposées à grande échelle. Il a également mené des recherches sur les causes et la prévalence de la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence dans les situations de conflit et d’urgence humanitaire et celle liée au handicap. Enfin, il a évalué les coûts économiques et sociaux de la violence à l’égard des femmes et des filles et le rapport coût-efficacité de la prévention de la violence.