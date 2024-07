Grâce à une facilité d’investissement indépendante, la France mobilise des financements à impact pour les TPE et PME africaines

FISEA est une société indépendante détenue à 100 % par l’AFD et dont les investissements sont gérés par Proparco. Étant hors bilan de Proparco, elle n’affecte pas le ratio dette/capital et n’est pas soumise au même cadre de gestion des risques.

Le capital initial de FISEA, fourni par l’AFD, était de 250 millions EUR. Une nouvelle phase, FISEA+, a été lancée en 2021 et le capital porté à 360 millions EUR en 2023.

FISEA se concentre sur des prises de participation directes dans des fonds d’investissement et des entreprises à plus grand risque (sur une durée de vie plus longue ou de type capital-risque) mais à impact plus grand.

Les investissements de FISEA+ ciblent en priorité les très petites (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), avec des objectifs chiffrés indicatifs également pour l’innovation numérique, l’entreprenariat social et les pays fragiles.

Une facilité d’assistance technique accompagne les clients directs et, via une délégation, leurs clients respectifs. Elle vise à renforcer leurs compétences en matière de développement durable dans leurs opérations et de gestion des risques environnementaux et sociaux.