France : le fonds Minka, un instrument pour la paix et la résilience

Le groupe AFD a fait de la pérennisation de la paix une priorité essentielle de sa stratégie, prenant en compte le climat et la cohésion sociale. Conformément à cet engagement, le fonds Minka pour la paix et la résilience a été lancé en 2017 pour s’attaquer aux facteurs et aux conséquences des crises prolongées tout en répondant aux besoins des populations touchées par les conflits.

Géré par l’AFD, cet instrument apporte un soutien financier à moyen et long terme à des projets dans quatre zones de crise : le Sahel, la région du lac Tchad, la République centrafricaine et le Moyen-Orient.

Minka contribue à traiter les facteurs et les conséquences des conflits afin de consolider la paix avant, pendant et après les crises, en adoptant une approche d’articulation entre humanitaire, développement et recherche de la paix (HDP) qui appelle à une plus grande coopération entre les acteurs de l’humanitaire, du développement et de la paix à l’échelle des territoires. Cet instrument vise également à accroître l’efficacité des projets grâce à des procédures souples et des processus de gestion de projet permettant une réponse rapide.

Cette approche a permis à l’AFD de continuer à intervenir tout en faisant face à des défis tels que l’instabilité politique, la détérioration des situations sécuritaires, les catastrophes naturelles et le changement climatique. Pour faire face à ces crises multidimensionnelles, l’AFD a fait du financement de projets renforçant la résilience des populations vulnérables (groupes marginalisés, femmes, jeunes, personnes déplacées de force et communautés hôtes) une priorité pour 2024.