Éradiquer la fistule obstétricale en Sierra Leone : le partenariat porteur de transformations de l’Islande avec le FNUAP

La Sierra Leone présente l’un des taux de risque de mortalité et de morbidité liées à la grossesse les plus élevés, notamment s’agissant de la fistule obstétricale. Touchant les femmes et les filles les plus vulnérables, cette pathologie les rend incontinentes, et les condamne souvent à des problèmes médicaux chroniques, à la dépression, à l’isolement social et à une aggravation de la pauvreté. Dans la mesure où il est possible dans presque tous les cas d’éviter la survenue d’une fistule, l’éradication de cette pathologie en Sierra Leone nécessite une approche complète et porteuse de transformations, qui s’attaque à ses causes profondes et les élimine. En tant que donneur de dimension modeste, l’Islande était en quête de solutions pour renforcer son impact en matière d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes, et pour cibler les racines structurelles de l’inégalité des genres en Sierra Leone.