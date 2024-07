Dons de la Corée pour des programmes de formation technique et professionnelle en Ouzbékistan

L'un des trois piliers clés de la stratégie à moyen terme de la KOICA en matière d'éducation 2021-2025 est de cultiver les talents par le biais de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et du soutien postsecondaire. L'Ouzbékistan est le pays le plus peuplé d'Asie centrale avec 35 millions d'habitants, dont 64 % ont moins de 30 ans, et 500 000 jeunes entrent chaque année sur le marché du travail. La KOICA soutient le développement inclusif et l'autonomisation des jeunes par le biais d'une éducation de qualité en Ouzbékistan.