Déterminer dans quelle mesure les programmes de bourses et de formation du Centre GRÓ contribuent au développement

Les bourses et les formations destinées aux individus originaires des pays en développement, dispensées par les pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) représentent un volume d’aide publique au développement (APD) faible, mais stable – environ 1 milliard USD, soit 1 % de l’APD bilatérale nette en 2020. Toutefois, des évaluations récentes portant sur ces programmes, à l’image de celles réalisées par la République tchèque, la Grèce et la Nouvelle-Zélande, ont livré des conclusions variées. Elles recommandent globalement de mieux aligner les objectifs des programmes sur les politiques et les priorités de développement, de renforcer les réseaux d’anciens élèves et de multiplier les formations au niveau de la maîtrise et du doctorat.

Les programmes de renforcement des capacités déployés par l’Islande sous l’égide du Centre international de renforcement des capacités pour l’utilisation durable des ressources naturelles et le progrès social (GRÓ) sont un signe distinctif de sa coopération pour le développement ; mais leur rentabilité soulève de plus en plus d’interrogations. Le coût annuel moyen total s’élevait à 4.3 millions USD en 2020-21, soit 9 % de l’APD bilatérale brute. Dans ce contexte, l’Islande s’est employée à améliorer ses méthodes de mesure de l’impact de ses programmes de bourses et de formation, et de mieux les aligner sur ses stratégies. La documentation disponible montre que l’évaluation des répercussions sociopolitiques, civiques, économiques et diplomatiques des bourses et des programmes de formation est une tâche complexe qui nécessite de regarder au-delà du parcours ou de la capacité d’action post-formation de chaque individu, pour s’intéresser à l’instauration éventuelle de conditions propres à favoriser la transformation sociale.