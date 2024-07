Mondialisation, migrations et développement

L’ouverture des échanges et l’augmentation des flux d’investissements qui caractérisent le processus de mondialisation et d’intégration régionale vont-elles faciliter la maîtrise des flux migratoires ? L’accélération de la convergence des économies et l'accroissement des échanges de main-d'oeuvre qualifiée garantiront-ils un développement durable des pays à fort potentiel migratoire ? Cet ouvrage tente de répondre à ces questions.

Si la situation démographique et économique diffère notablement en Europe centrale et orientale, dans le Bassin méditerranéen, en Amérique du Nord et en Asie, les mêmes conditions doivent être réunies pour favoriser une intégration régionale plus poussée tout en réduisant à terme l’incitation à émigrer. Il faut notamment réformer le secteur public, assurer le développement des infrastructures socio-économiques, et mettre en oeuvre les mesures permettant d’assainir les circuits financiers, d’attirer les investissements étrangers, de diffuser l’innovation et de promouvoir les transferts de technologies. Il faut enfin garder à l'esprit la dimension géopolitique de l’intégration régionale et le rôle majeur que la valorisation des ressources humaines est appelée à jouer dans les politiques migratoires de demain.

Pour en savoir plus - Tendances des migrations internationales - SOPEMI - Édition 1999 - Labour Migration and the Recent Financial Crisis in Asia (disponible uniquement en anglais) - La lutte contre l'emploi d'étrangers en situation irrégulière