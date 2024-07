Mesurer la mondialisation : Indicateurs de l'OCDE sur la mondialisation économique 2005

Les Indicateurs de mondialisation économique, étayés de plus de 250 graphiques, permettent de mieux cerner les activités économiques des pays membres qui sont sous contrôle étranger, et tout particulièrement la contribution des entreprises multinationales à la croissance, à l’emploi, à la productivité, à la rémunération salariale, à la recherche-développement, à la diffusion technologique et aux échanges internationaux. L’analyse mesure ainsi l'intensité et l'importance du processus de mondialisation et jette une lumière nouvelle sur les interdépendances financières, technologiques et commerciales des pays de l’OCDE.