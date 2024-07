Vers une transition juste dans les régions tributaires du lignite en Grèce

En 2018, la Grèce a établi le Fonds pour une transition juste dans le but d’encourager la diversification des économies locales et la création de nouveaux emplois dans les régions tributaires du lignite. Ce fonds récupère 6 % des recettes générées par la vente aux enchères des droits d’émission relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (UE), soit environ 20 millions EUR par an. Il devrait financer des projets à faibles émissions de carbone et à faible empreinte écologique dans les districts régionaux de Flórina et Kozani et dans la ville de Mégalopolis. En outre, depuis 2014, l’entreprise publique d’électricité (Public Power Corporation) a financé des projets liés à l’environnement et au développement dans ces régions, pour un montant d’environ 130 millions EUR.

La Grèce est membre de l’initiative « Coal Regions in Transition » (« régions charbonnières en transition ») de l’UE. Lancée en 2017, cette initiative vise à renforcer les capacités de ces régions et à leur fournir une assistance technique pour les aider à élaborer des stratégies de transition inclusives et les feuilles de route correspondantes. Elle fournit différentes ressources d’appui telles que des boîtes à outils et des rapports, et met en relation les diverses parties prenantes des régions charbonnières en transition. La Macédoine-Occidentale fait partie des régions pilotes de l’initiative.

En 2021, un comité interministériel a préparé un Plan complet de développement pour une transition juste (Master Plan) de manière à pouvoir bénéficier du Mécanisme pour une transition juste de l’UE. Le Fonds pour une transition juste de l’UE a alloué à la Grèce 755 millions EUR, qui permettront d’aider les territoires confrontés à de graves difficultés socioéconomiques dues à la transition climatique.

Le Plan 2021 de la Grèce pour la reprise et la résilience tient compte de la nécessité d’opérer une transition juste du fait de l’abandon prévu du lignite, en particulier en Macédoine-Occidentale et dans le centre du Péloponnèse. Ce plan vise à améliorer les « compétences vertes » au travers de programmes de formation qui couvrent l'utilisation efficiente des ressources, les industries à faibles émissions de carbone, la résilience climatique et la gestion des actifs naturels. Il prévoit également des investissements pour la remise en état des friches industrielles et jette les bases d’un renforcement futur des investissements sobres en carbone.