Taxe carbone : une trajectoire crédible en Irlande

La taxe carbone irlandaise s'applique à tous les combustibles utilisés dans les secteurs non concernés par le système d'échange de quotas d'émission de l’Union européenne. Elle a été introduite en 2010 dans un contexte de profonde récession économique. Appliquée initialement aux combustibles liquides et gazeux au tarif de 15 EUR par tonne de dioxyde de carbone (CO 2 ), elle a été étendue aux combustibles solides en 2013 (mais à un taux qui était au départ plus faible). Son tarif a progressivement été augmenté, jusqu'à atteindre 26 EUR par tonne en 2020. Son montant a ensuite été porté à 33.5 EUR par tonne de CO 2 pour les seuls carburants automobiles en octobre 2020, puis pour l’ensemble des combustibles en mai 2021.

Le budget 2021 est la concrétisation de l’engagement pris par les autorités d'accroître la taxe carbone de 7.50 EUR par tonne de CO 2 chaque année pendant dix ans. Cela permettra d'atteindre un montant de 100 EUR par tonne de CO 2 en 2030.

L’augmentation du montant nominal de la taxe carbone entre 2018 et 2020 s’est traduite par une majoration effective de cette taxe de presque 5 % dans le domaine des transports et de 35 % dans les autres secteurs. L’Irlande fait partie des dix pays de l’OCDE qui facturent (par le biais d'une taxe sur le carbone et l’énergie et par des échanges de quotas d’émission) au moins la moitié de leurs émissions de CO 2 liées à la consommation d’énergie à 60 EUR par tonne. Il s'agit là d’une estimation moyenne des coûts du carbone en 2020 mais d’une estimation basse pour 2030.

Le gouvernement s’est engagé à utiliser les recettes tirées de la hausse de la taxe carbone jusqu’en 2030 (9.5 milliards EUR sur dix ans) pour lutter contre la précarité énergétique, garantir une transition juste pour les travailleurs dont l’emploi a été supprimé et financer des investissements en faveur du climat. Dans le cadre de cet engagement, une partie des recettes a été affectée en 2021 à des dispositifs d'aide sociale tels que les allocations pour parent isolé. L’augmentation des aides en question devrait atténuer l’impact de la taxe carbone sur les ménages vulnérables. Elle pourrait même contribuer à réduire la pauvreté, ces mesures budgétaires entraînant la hausse du revenu hebdomadaire moyen disponible des ménages. Par ailleurs, 6 millions EUR de recettes provenant de la taxe carbone ont été utilisés en 2020 et 2021 pour financer le tout nouveau fonds national pour une transition juste dans les Midlands (« National Just Transition Fund for the Midlands »). Ce fonds permet de financer la reconversion des travailleurs et la mise en œuvre de projets d'activités pouvant créer des emplois durables dans une région qui subit les effets de la disparition progressive de l’extraction et de l’utilisation de la tourbe.