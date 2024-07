La loi sur les carburants de remplacement en Lithuanie

OCDE (2021), OECD Environmental Performance Reviews: Lithuania 2021, Examens environnementaux de l'OCDE, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/48d82b17-en.

Ministère de l’Énergie de la République de Lituanie (2021), « The Law on Alternative Fuels has been passed: How the transport sector will change over the next decade », Communiqué de presse, 25 mars, https://enmin.lrv.lt/en/news/the-law-on-alternative-fuels-has-been-passed-how-the-transport-sector-will-change-over-the-next-decade.