En Australie, une banque verte pour accroître les investissements dans la sobriété en carbone

Le gouvernement australien est convaincu du rôle clé des technologies liées aux énergies propres dans la transition vers une économie bas carbone. Pour parvenir à réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à ses engagements internationaux, le pays va devoir investir à beaucoup plus grande échelle dans les technologies et solutions propres innovantes. Les apports financiers doivent être alignés sur l’objectif de transition bas carbone et favoriser la mobilisation de capitaux privés, nécessaire pour le combler le déficit d’investissements.