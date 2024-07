Les péages routiers urbains

La question des péages routiers urbains est plus que d'actualité, non seulement en termes de recherches, mais aussi de projets concrets. L'objectif est double : endiguer la congestion urbaine et limiter les atteintes environnementales correspondantes. Pourtant, en prenant connaissance du contenu de La Table Ronde 97, on s'aperçoit que malgré des fondements théoriques solides, les péages urbains soulèvent de nombreuses objections, notamment pour des questions d'équité et, qu'en fait, ils obligent à revoir le système des transports urbains dans son ensemble. Par ce panorama complet de questions débattues dans de nombreux pays, le lecteur découvrira des aspects généralement peu explorés ailleurs.