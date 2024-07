Les ONG européennes actives dans le domaine du développement

Le temps où les ONG étaient confinées dans un monde d' "amateurs" est révolu : bon nombre d'entre elles ont désormais des activités éminemment professionnelles. Cette analyse statistique montre qu'il existe, dans les pays européens, des milliers d’ONG oeuvrant pour le développement et disposant d’un budget à concurrence de 7.3 milliards de dollars. En s’appuyant sur un grand nombre de tableaux et de graphiques ainsi que sur des analyses détaillées par pays, l’auteur présente la toute première étude de ce qui est devenu un véritable phénomène de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Rapportés à l’ensemble des membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE, les résultats de cette étude laissent entendre que le revenu des ONG s’élèverait au total à près de 16 milliards de dollars, soit trois fois le montant estimé par des organisations telles que la Banque mondiale. Selon les pays, les fonds publics peuvent représenter jusqu’à la moitié de ce revenu, ce qui signifie que les ONG sont devenues des partenaires incontournables des pouvoirs publics dans le domaine du développement.