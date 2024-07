Les nouvelles tendances de la logistique en Europe

La logistique est un enjeu stratégique majeur pour les entreprises comme pour les régions ou les États. Des systèmes complexes, pilotés par les technologies d'information les plus évoluées, voient le jour pour servir d'interface entre la formation des flux de transport et l'organisation industrielle qui leur est liée. À l'heure de la mondialisation des échanges, il en résulte une forte individualisation des organisations logistiques et une grande spécification des transports associés. L'environnement devient aussi un facteur-clé des décisions politiques. Dans ces conditions, comment les systèmes logistiques évolueront-ils ? Seront-ils polarisés ou au contraire diffus ? Quelle sera la place des différents modes de transport au sein de ces systèmes ?

La Table Ronde 104 a rassemblé l'avis des meilleurs experts européens des transports et de la logistique sur ces questions essentielles. Cette publication analyse les évolutions d'ores et déjà prévisibles des systèmes logistiques.