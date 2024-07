Les infrastructures de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni se penche actuellement sur la question de l’infrastructure de l’enseignement supérieur. Quatre articles sont présentés ci-dessous, qui décrivent la planification récente et l’état des recherches en termes d’infrastructure des universités et des collèges d’enseignement supérieur britanniques. Le premier est une étude de cas de la planification d’un bâtiment écologiquement viable devant abriter une école de commerce, le deuxième est consacré à l’incidence des équipements sur un étudiant choisissant une université, le troisième est consacré à un rapport analysant les coûts et les besoins de modernisation des infrastructures éducatives de l’enseignement supérieur, et le dernier, à un projet d’amélioration de l’utilisation de l’espace et des ressources grâce à une meilleure gestion de l’espace.