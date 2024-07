Les indicateurs de la satisfaction au travail

La plupart des taxinomies sur les “bons emplois” et les “mauvais emplois” sont fondées autour du salaire et des heures de travail. Ce document utilise des informations sur 7 000 travailleurs dans les pays de l’OCDE (données provenant du International Social Survey Programme, 1989) afin de compléter les mesures traditionnelles de la qualité de l’emploi par des informations recueillies directement auprès des travailleurs et concernant une large variété de caractéristiques de l’emploi actuel. Les réponses aux vingt questions sont contenues dans six composantes qui donnent une évaluation de la qualité de l’emploi.

le salaire ;

les heures de travail ;

les perspectives d’avenir (promotion et sécurité d’emploi) ;

le degré de difficulté du travail ;

le contenu du travail : intérêt, prestige et indépendance ; et

les relations interpersonnelles

L’avantage de poser de telles questions au travailleur sur les caractéristiques de ...