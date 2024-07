La classification des professions (CITP-88)

Le présent document traite de diverses questions relatives à l’application statistique d’une classification des professions, et plus particulièrement de l’utilisation de la classification internationale type, la CITP-88. Après un bref rappel des concepts sur lesquels repose la CITP-88 et des méthodes de la collecte et de codage des informations sur les professions, des observations sont présentées au sujet de la fiabilité et de la validité des données ventilées par profession. Ce document fait le point des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la CITP-88 à l’échelle mondiale et évalue la comparabilité probable, d’un pays à un autre, des données sur les professions fondées sur la CITP-88.

D’après les informations dont on dispose, il semble que la CITP-88 ait réussi à supplanter la CITP-68 et soit devenue, dans de nombreux pays, le modèle d’une nouvelle classification nationale des professions même lorsqu’il en existait déjà une.

La classification des professions n’en demeure pas ...