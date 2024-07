Ce volume fait partie d’une série de monographies sur les régimes de retraite privés dans les pays de l’OCDE. Les volumes précédents ont été consacrés à la situation du Canada, de l’Irlande, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis.

Le système de pensions du Royaume-Uni présente un certain nombre de spécificités. La part des pensions du régime public dans les revenus de retraite a régressé. Le vieillissement de la population va entraîner une diminution du nombre d'actifs relativement au nombre de retraités, mais compte tenu des faibles taux des pensions servies par le régime public, il ne sera pas nécessaire de procéder à un relèvement important des taux de cotisation pour faire face aux dépenses de pensions. Les régimes de retraite d’entreprise financés par capitalisation sont très développés et la proportion de leurs actifs par rapport au PIB est parmi la plus élevée des pays de l’OCDE. Le nombre de personnes couvertes par des plans de retraite privés individuels augmente rapidement ...