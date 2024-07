Les coûts du transport interurbain

La nouvelle perspective d'une intégration paneuropéenne de nos économies situe le transport interurbain tant de voyageurs que de marchandises dans un rôle économique clé. Cependant, le coût d'ensemble des transports demeure très élevé lorsque l'on tient compte de tous les aspects connexes (accidents, nuisances multiples, déperditions d'énergie, etc.). Comme la division internationale du travail ne peut que renforcer les flux d'échanges, une réflexion de fond s'impose sur les coûts des transports à grande distance et sur les enjeux économiques et politiques qui y sont liés. {La Table Ronde 98} apporte une contribution à la compréhension de la problématique des transports interurbains et ce à partir non seulement d'analyses théoriques mais aussi de cas concrets. Elle aborde en définitive une question aussi fondamentale que celle de l'utilité sociale des transports.