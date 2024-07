La série de l’OCDE Les clés de l’intégration résume les principaux enseignements des travaux de l’OCDE sur les politiques d’intégration, et notamment de la série d’études par pays : Les migrants et l’emploi. Elle vise à synthétiser les principaux défis et les bonnes pratiques en matière d’intégration durable des immigrés et de leurs enfants en ciblant quelques domaines clés d’intégration et quelques groupes cibles. Chaque brochure contient dix enseignements et des exemples de bonnes pratiques en la matière complétés par des comparaisons synthétiques des politiques d’intégration des pays membres de l’OCDE. Cette première brochure dresse l’inventaire des expériences des pays de l’OCDE en matière d’intégration des réfugiés et des autres groupes nécessitant une protection, désignés comme migrants humanitaires.