Les capacités en termes de télétravail peuvent entraîner des coûts de confinement différents selon les territoires

Les possibilités de télétravail n’étant pas les mêmes partout, le confinement et certaines autres mesures de distanciation sociale ne produiront pas les mêmes effets en termes de perspectives d’emploi et de situation économique dans tous les territoires. On trouvera dans la présente note une évaluation des capacités régionales de 27 pays de l’Union européenne, des États-Unis, de la Suisse et de la Turquie sur le plan de la transition vers le télétravail en cas de confinement. On y constatera aussi qu’en général, les grandes villes abritent une plus forte proportion de professions pouvant être exercées à distance. Ce facteur pourra, dans une certaine mesure, compenser l’impact économique plus important subi par les villes en conséquence des mesures liées au COVID-19.