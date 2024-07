Le rendez-vous d'Accra

L’architecture internationale du financement du développement se complique avec l’arrivée de nouveaux acteurs et instruments. Les doublons entre donneurs, la dérive des objectifs des projets en cours (« mission creep ») et l’érosion de leur impact remettent en question l’efficacité de l’aide. Des mesures spécifiques concernant les contributions multilatérales aux objectifs du Millénaire pour le développement pourraient élargir la responsabilité des acteurs et réduire la complexité du processus.